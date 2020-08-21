Иерусалим, 21 августа, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории 21 августа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

По данным израильтян, ракету перехватила система ПВО «Железный купол».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Палестиной и Израилем продолжается обмен ударами. Так, утром 21 августа ЦАХАЛ сообщила о семи выпущенных по Израилю из Газы ракетах.