Ярославль, 21 августа, 2020, 22:08 — ИА Регнум. Техническое обслуживание газового оборудования дома в Ярославле, где взорвался газ, проходило в январе. Об этом рассказал главный инженер ярославского филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» Алексей Седнев.

Взорвавшийся дом

«По данному адресу плановое техническое обслуживание проводилось 26 января 2020 года. Был обеспечен доступ во все квартиры кроме одной — на первом этаже. Плановое техническое обслуживание было проведено в остальных квартирах в полном объёме», — рассказал Алексей Седнев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту взрыва возбуждено уголовное дело, проверку проводит и прокуратура.