Ярославль, 21 августа, 2020, 22:00 — ИА Регнум. Кинологи с собаками обследовали все места разрушения взорвавшегося дома в Ярославле. Новых погибших и выживших не обнаружено.

Взорвавшийся дом

Спасатели устраивают минуты тишины, во время которых всех просят молчать, а также отключают свет. Таким образом надеются услышать сигналы пострадавших о помощи. Но пока их нет.

Разбор завалов ведется уже на земле, куда выбросило часть плит перекрытий пострадавшего дома.