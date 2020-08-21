Ярославль, 21 августа, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Стало известно о четвертом пострадавшем во время взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. На данный момент известно о четырех пострадавших и одном погибшем.

76.mchs.gov.ru На месте взрыва газа. Ярославль

По уточненным данным в результате взрыва обрушились межэтажные перекрытия с 6-го по 1-й этажи, пострадало 10 квартир. Все пострадавшие доставлены в больницы Ярославля.

На место также выехал мэр Ярославля Владимир Волков.