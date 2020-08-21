Ярославль, 21 августа, 2020, 21:26 — ИА Регнум. К поиску людей, которые могут находится под завалами дома в Ярославле, подключились кинологи с собаками. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Взрыв газа в Ярославле

На месте работают два кинолога со служебными собаками, а также четыре психолога. Пока информации о новых пострадавших и погибших нет. На данный момент известно об одной погибшей женщине и трех пострадавших. Они госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.