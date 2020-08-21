Тула, 21 августа, 2020, 20:39 — ИА Регнум. Программу газификации Тульской области до конца 2025 года подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 21 августа. Подписание документа состоялось в Туле, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Утверждена программа газификации Тульской области до конца 2025 года

«Тульская область и Газпром — стратегические партнеры. Программа позволит завершить «большую» газификацию региона. В ближайшие пять лет почти 300 населённых пунктов получат голубое топливо — это порядка девяти тысяч домовладений», — сказал Алексей Дюмин.

В соответствии с программой на модернизацию газовой инфраструктуры региона компания выделяет около 13 млрд руб. Запланированы реконструкция, строительство и техническое перевооружение десяти газораспределительных станций, что. в свою очередь, создаст условия для реализации новых инвестпроектов и позволит увеличить мощности действующих предприятий. Алексей Миллер отметил, что новая программа газификации — масштабный шаг в совершенствовании газовой инфраструктуры региона, в том числе на сельских территориях.

«Мы переходим к завершающему этапу газификации Тульской области. Приоритет будет отдаваться социально-ориентированной газификации», — заявил Алексей Миллер.