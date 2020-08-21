Ярославль, 21 августа, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области организовала проверку по информации о взрыве газа в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Место взрыва газа в Ярославле

«По предварительным данным, вечером 21 августа текущего года в жилом доме по улице Батова города Ярославля раздался хлопок газо-воздушной смеси. В результате хлопка частично разрушены перекрытия 3−5 этажей в одном из подъездов. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании газового оборудования», — сообщили в прокуратуре.

На место происшествия выехали и.о. прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак, и.о. прокурора Ярославля Любовь Созинова.