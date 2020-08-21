Тула, 21 августа, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия ледового дворца состоялась в Туле 21 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Объект возведён в рамках реализации программы «Газпром — детям» по договоренности между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Ледовый дворец в Туле

«Открытие нового Ледового дворца — важное событие не только для Тулы, но и для всей области. К нам приходит большой хоккей. Безусловно, этот уникальный объект станет центром притяжения для жителей и гостей нашей области. Уверен, что здесь продолжатся лучшие традиции российского хоккея», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил ПАО «Газпром» и лично Алексея Миллера, а также помощника президента РФ Игоря Левитина и министра спорта РФ Олега Матыцина за вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.

Здание дворца двухэтажное, дворца рассчитана на три тысячи зрителей. Во дворце расположились площадки для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта, оборудован тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины. На основной арене комплекса могут проводить не только состязания, но и концерты, другие мероприятия — в зависимости от этого она может быть трансформирована.

Во дворце будут тренироваться юные тульские хоккеисты и фигуристы из школы олимпийского резерва. Ледовый дворец также станет домашней ареной «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова» в сезоне МХЛ-2020/2021 года.

В Ледовом дворце уже стартовали первые состязания — с 18 по 23 августа здесь проводится Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд, за него борются клубы из восьми регионов России.