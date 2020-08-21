Москва, 21 августа, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не могут требовать восстановления санкций против Ирана через ООН, поскольку вышли из договора, который подпадает под действие предусматривающей санкции резолюции СБ ООН, сообщили 21 августа в МИД РФ.

Phillip Maiwald (Nikopol) Рисунок на ограде бывшего посольства США в Тегеране

«США продолжают опасные манёвры в СБ ООН в надежде реализовать собственные антииранские задумки», — говорится в сообщении МИД РФ.

Комментируя намерение США восстановить антииранские санкции Совета Безопасности ООН, российское ведомство напомнило, что «США сами вычеркнули себя из числа участников СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — прим. ИА REGNUM) и тем самым лишили себя прав и возможностей использовать механизмы, предусмотренные планом действий и резолюцией СБ ООН 2231».

Российское ведомство подчёркивает, что Вашингтон сделал такой шаг после того, как ему не удалось добиться введения бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана (действие запрета на продажу оружия Ирану завершается в октябре 2020 г.).

Пытаясь задействовать вводящую санкции против Ирана резолюцию СБ ООН 2231, США словно бы не хотят видеть, что не могут диктовать никакую позицию, поскольку покинули СВПД (так называемая ядерная сделка с Ираном). Ведь СВПД — неотъемлемая часть этой резолюции.

МИД РФ подчёркивает, что у СБ ООН «нет оснований принимать обращение США к рассмотрению и тем более предпринимать на его основе какие-либо действия».

«Это шло бы вразрез с резолюцией СБ ООН 2231, чего, похоже, и добивается Вашингтон, пытаясь утянуть за собой остальных членов СБ в такие дебри, куда не пробивается свет международного права», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, никто из участников СВПД не одобрил новую антииранскую инициативу США по реанимации санкций против Ирана за «невыполнение условий» ядерной сделки.