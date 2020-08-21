Нью-Дели, 21 августа, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Второй авианосец ВМС Индии INS Vikrant выведен на этап итоговых испытаний, сообщает 21 августа портал ZeeNews со ссылкой на неназванные источники.

Indiannavy.nic.in Авианосец Vikrant ВМС Индии. 2015

По утверждению портала, в сентябре 2020 года корабль может выйти в море на полноценные испытания перед передачей в боевой состав ВМС страны.

Авианосец INS Vikrant Индия начала активно достраивать с февраля 2009 года. По действующему плану, его испытания должны завершиться до конца 2020 года.

Стоит отметить, что эти планы неоднократно сдвигались во времени и ВМС Индии снова оставались без второго авианосца.

Авианосец INS Vikrant способен нести на борту 26 палубных истребителей и 10 вертолётов. Истребительное крыло будет состоять из российских палубных истребителей МиГ-29К.

В материале говорится, что итоговые морские испытания пришлось отложить на неопределённый срок из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе ВМС Индии уже есть один авианосец «Викрамадитья».