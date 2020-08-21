Москва, 21 августа, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-30СМ поднимался на перехват американского самолёта-разведчика над нейтральными водами Чёрного мора. Об этом сообщили 21 августа в Национальном центре управления обороной.

Mil.ru Истребитель Су-30

По информации ведомства, российскими средствами контроля воздушного пространства над Чёрным морем была обнаружена воздушная цель, приближавшаяся к государственной границе России.

Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США», — говорится в сообщении.

Сообщается, что после разворота иностранного самолёта от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны подчеркнули, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской границы допущено не было.