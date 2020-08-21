Омск, 21 августа, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Омские врачи не возражают против транспортировки оппозиционного блогера Алексея Навального в Германию на лечение. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 августа, заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

В больнице

Врачи отмечают, что состояние Навального стабилизировалось, и, в принципе, нет никакой надобности перевозить его в другой стационар. Тем не менее супруга Навального Юлия настаивает на том, чтобы блогера перевезли в клинику в Германии.

«Состояние пациента стабильное, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — сказал Калиниченко.

Стоит отметить, что в омской больнице врачи сделали все необходимые обследования Навального и оказали ему своевременную медицинскую помощь.

Яд в организме блогера обнаружен не был — это подтвердили три независимые лаборатории. Несмотря на то, что состояние блогера тяжелое, диагноз ему поставлен, лечение оказывается в Омске, и лечение дает результаты — состояние стабилизировано.

Однако если родственники больного настаивают на смене стационара, даже если в этом нет необходимости, они имеют такое право при разрешении врачей.