Брюссель, 21 августа, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Встреча членов Совместной комиссии по договору о ядерной программе Ирана — Совместному всеобъемлющему плану действий — состоится в Вене 1 сентября, сообщает 21 августа европейская внешнеполитическая служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В европейском ведомстве напомнили, что председателем Совместной комиссии по СВПД выступает Хельга Шмид — генсек внешнеполитической службы Евросоюза.

Читайте также:Евротройка не поддержала США по поводу антииранских санкций

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, обвиняя Иран в нарушении СВПД, из которого они вышли еще в 2017 г., собираются добиваться введения против иранской стороны истёкших санкций ООН.