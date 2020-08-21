Ярославль, 21 августа, 2020, 19:36 — ИА Регнум. В Ярославле 21 августа в жилом доме взорвался газ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на очевидцев.

Yarnews.net Последствия взрыва газа в Ярославле

Взрыв произошёл в 10-этажном панельном доме на улице Батова, 5, корп 2. Полностью разрушены три квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах. Как видно на фотографиях, повреждены и соседние квартиры. В региональном управлении МЧС факт ЧП подтверждают.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. По данным ИА REGNUM, взрыв произошёл в квартире на четвертом этаже.