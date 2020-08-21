Багдад, 21 августа, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Боевые самолёты ВВС Турции нанесли серию авиаударов по северной части Ирака, сообщает 21 августа телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По информации телеканала, воздушным ударам подверглась провинция Дахук, входящая в состав Иракского Курдистана.

О результатах авиаударов пока ничего не сообщается.

Официальных подтверждений воздушных ударов со стороны Турции не поступало.