Нижний Тагил, Свердловская область, 21 августа, 2020, 18:44 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области экстренно эвакуировали пациентов и персонал Демидовской больницы. Причиной стало возгорание, сообщает региональное управление МЧС.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Пожар возник вечером 21 августа в здании на ул. Кузнецкого, 12 в рентген-отделении. Его площадь составила всего пять квадратных метров. Но внутри было сильное задымление. Из здания эвакуировали 57 человек.

Автоматическая пожарная сигнализация вовремя сработала. Возгорание было обнаружено и быстро ликвидировано. Пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.