Потоп в Нижних Сергах обернулся возбуждением уголовного дела
Нижние Серги, Свердловская область, 21 августа, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Нижних Сергах Свердловской области после произошедшего в июле наводнения возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Паводок в городе Нижние Серги Свердловской области
Оно заведено по факту халатности со стороны должностных лиц. Возбудили его по материалам проверки, проведённой надзорным ведомством. В ходе неё оказалось, что ответственные должностные лица не организовали вовремя расчистку русел рек Средняя, Заставка, Серга и Серебрянка. Это в том числе и привело к потопу.
Как сообщало ИА REGNUM, часть города подтопило в июле после ливня. Часть домов, а также мостов оказалась повреждена, кроме того, размыло дороги.