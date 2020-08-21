Нижние Серги, Свердловская область, 21 августа, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Нижних Сергах Свердловской области после произошедшего в июле наводнения возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок в городе Нижние Серги Свердловской области

Оно заведено по факту халатности со стороны должностных лиц. Возбудили его по материалам проверки, проведённой надзорным ведомством. В ходе неё оказалось, что ответственные должностные лица не организовали вовремя расчистку русел рек Средняя, Заставка, Серга и Серебрянка. Это в том числе и привело к потопу.

Как сообщало ИА REGNUM, часть города подтопило в июле после ливня. Часть домов, а также мостов оказалась повреждена, кроме того, размыло дороги.