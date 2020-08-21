Брюссель, 21 августа, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что два дня переговоров о торговом соглашении между Лондоном и Брюсселем не привели к прогрессу, 21 августа сообщает агентство Reuters.

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«Те, кто надеялся на быстрое продвижение переговоров на этой неделе, будут разочарованы. К сожалению, я тоже искренне разочарован, обеспокоен и удивлен» , — заявил Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

Барнье отметил, что британская сторона «не продемонстрировала реальной готовности продвигаться вперед», несмотря на то, что представители ЕС проявили «гибкость».

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