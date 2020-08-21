Глава МИД Германии собирается с визитом в Киев
Берлин, 21 августа, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Однодневный визит на Украину 24 августа запланировал германский министр иностранных дел Хайко Маас, сообщили 21 августа в его пресс-службе.
(сс) EU2017EE Estonian Presidency
Хайко Маас
Уточняется, что Маас встретится в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, главой правительства Украины Денисом Шмыгалем и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Политики будут обсуждать «дальнейшие шаги в «нормандском формате» по урегулированию» ситуации в Донбассе. Также Маас обсудит с украинской стороной «программу реформ украинского правительства».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представляющий Украину в Контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в Париже запланирована встреча в «нормандском формате» на уровне советников.