Минск, 21 августа, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Граждане Белоруссии воюют в Сирии против правительственной армии (САА), поддерживающих их российских военных и курдов. Об этом сообщает проект WarGonzo российского военкора Семёна Пегова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Сирии

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Российские военные, выполняющие специальные задачи по борьбе с НВФ в непосредственной близости от демилитаризованной зоны в Сирии, сообщили, что «в составе турецких прокси, то есть отдельных отрядов ССА и других аффилированных с турецкими спецслужбами группировках, «трудятся» в том числе и белорусские специалисты».

Выявленные боевики имеют гражданство Белоруссии. Однако пока нет доказательств, что они являются действующими сотрудниками подразделений белорусского спецназа.

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«Занимающиеся разведкой структуры допускают, что в турецкие прокси едут воевать так называемые «отставники». Однако в их высокой квалификации сомневаться не приходится. В основном речь идет о снайперах и представителях других специфических военных профессий. О ликвидации отдельных лиц нашим военным советникам не так давно докладывали сирийские коллеги», — пишет WarGonzo.

Отмечено также, что «поставка квалифицированных кадров для турецких прокси из РБ происходит системно». Канал уточняет: «То есть по принципу работы ЧВК, а следовательно контролируется определенными заинтересованными лицами во власти, вероятнее всего, с личного разрешения Лукашенко. Зная, каким образом устроена вертикаль управления в РБ, вряд ли кто-то решился бы создавать такие серые структуры без одобрения президента».

«В этом свете слухи о том, что в качестве первого «запасного аэродрома» семья Лукашенко планирует использовать именно Турцию, не кажутся такими уж беспочвенными. По всей видимости, связка Лукашенко — Алиев — Эрдоган так или иначе вела и ведёт собственную игру за спиной у России, оказывая друг другу услуги, в том числе и военно-деликатного характера», — резюмирует автор резонансной публикации.

Напомним, в августе известный военкор Семён Пегов побывал в Минске, был арестован сотрудниками спецслужб Белоруссии и отпущен вместе с другими журналистами после вмешательства Москвы. До этого Александр Лукашенко обвинил Россию в заброске на белорусскую территорию около 200 «боевиков» из «ЧВК Вагнера» якобы для террористической деятельности и организации массовых беспорядков во время выборов президента (такие объяснения тиражировали белорусские Совбез и Следком).

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Отметим, официально армия постсоветской Белоруссии не воевала ни дня. Лукашенко установил особо тесные отношения с руководством Турции и, как предполагают эксперты, использует их для торговли оружием, приобретении боевого опыта военными и решения политических проблем. При этом Белоруссия является членом ОДКБ — вместе с Россией и Арменией.

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