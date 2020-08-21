Минск, 21 августа, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пригласил группу российских журналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, «как они работают». Об этом Лукашенко заявил сегодня, комментируя забастовку сотрудников Белтелерадиокомпании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По словам Лукашенко, ситуация в этом учреждении стабилизировалась — те кто остался работать — те работают.

«Нормально, ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное», — сказал Лукашенко.

Вопрос о привлечении российских журналистов возник во время посещения президентом Лукашенко агрокомбината «Дзержинский» в Минской области. Там он пообщался с коллективом. По словам Лукашенко, привлечь российских журналистов на работу в Белтелерадиокомпанию пришлось после того, как некоторые из сотрудников этой телерадиокомпании «выскочили на улицы и начали митинговать».

«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», — поведал Лукашенко.

Он отметил, что из белорусских работников Белтелерадиокомпании, которые решили бастовать, узнав о российских журналистах. которые даже еще не приехали, тут же попросились назад.

«Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — сказал президент Белоруссии.

В целом Лукашенко отметил, что в Белоруссии работают по меньшей мере 60 тысяч белорусов на разных должностях, в том числе и в политике.

«Россияне нам претензий не предъявляют», — заметил Лукашенко.