Ставрополь, 21 августа, 2020, 17:48 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о получении взяток и в посредничестве в их получении в отношении троих преподавателей одного из высших учебных заведений края. Под коррупционную статью попали профессор кафедры педагогики и психологии, доцент кафедры профессионального обучения и специалист по работе с молодежью Невинномысского государственного гуманитарно-технического института, сообщили 21 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как установлено в ходе следствия, они в течение почти полугода, начиная с февраля 2020 года, брали взятки со студентов за хорошие оценки на экзаменах, а также за преддипломную практику и успешную защиту дипломов. Общая сумма взяток составила, по предварительным данным, 165 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления и собирается доказательная база.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ставрополськом крае была разоблачена преступная группа из числа сотрудников филиала Краснодарского университета МВД. За взятки были задержаны 11 преподавателей.

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