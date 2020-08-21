Боровск, Калужская область, 21 августа, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Порядка 180 млн рублей намерена инвестировать в строительство своего завода на территории боровской площадки особой экономической зоны «Калуга» ООО «Евроклима РУС Продашн». Об этом 21 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области

Arrko.ru На заседании экспертного совета одобрена заявка на получение статуса резидента ОЭЗ «Калуга».

На будущем объекте ООО «Евроклима РУС Продашн» планирует разместить высокотехнологичное предприятие по производству систем обработки и кондиционирования воздуха. В качестве сырьевой базы инвестором будут задействованы ресурсы местных производителей. Потенциальными потребителями продукции станут компании и предприятия, имеющие отношение к возведению строительных объектов любого назначения (проектировщики, девелоперы, генподрядчики). Продукция по качественным и эксплуатационным характеристикам не будет уступать иностранным аналогам, но при этом её стоимость будет на уровне отечественных производителей.

Планируемая дата запуска нового производства — январь 2022 года. Количество создаваемых рабочих мест — 67. Компания «Евроклима РУС Продашн» стала десятым резидентом боровской площадки ОЭЗ «Калуга».