Севастополь, 21 августа, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Введение графика подачи воды в Севастополе не планируется, об этом сообщили власти города после появления информации о введении ограничений на водоснабжение в Симферополе с 24 августа.

Neil Tackaberry Вода

Как сообщил изданию «Примечания» заместитель губернатора Севастополя по вопросам ЖКХ Владимир Базаров, пока никаких ограничений в водоснабжении жителей не планируется. Эту информацию подтвердил и глава департамента горхоза Севастополя Евгений Горлов, оговорившись, что решение об этом принимает и.о. губернатора. Вместе с тем, депутат Заксобрания, председатель постоянного комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов возможность ограничений в водоснабжении все же не исключил.

«Когда мы выезжали вместе с Михаилом Владимировичем Развожаевым на наше Чернореченское водохранилище, была обеспокоенность, что возможен такой вариант, наверное, в октябре или ноябре. При условии, если не будут осуществлены некоторые проекты, которые были запланированы, и если обильно не пройдут осадки», — цитируют депутата «Примечания».

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 августа в Симферополе и почти четырёх десятках населённых пунктах вокруг столицы Крыма вводятся ограничения в подаче воды. Причина — резкое снижение уровня запасов воды в водохранилищах из-за засухи.