Черкесск, 21 августа, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Преступную группу, зарабатывавшую на потерявших жилье людях, разоблачили на Северном Кавказе. Одной из участниц её являлась жительница Карачаево-Черкесии. Она была звеном в преступной схеме, благодаря которой мошенникам удалось заработать нечестным путем почти 8,8 млн рублей, сообщили 21 августа в пресс-службе прокуратуры по КЧР.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Как установлено в ходе следствия, в течение более года начиная с августа 2016 жительница Карачаево-Черкесии обманывала граждан, чьи дома пострадали от стихийного бедствия, обещая им помощь по госпрограмме, которая якобы специально создана по этому случаю для пострадавших. Собирая у пострадавших правоустанавливающие документы на дома, злоумышленница передавала их руководителю преступной группы.

Та, в свою очередь, переоформляла недвижимость на других лиц, которые якобы приобретали жилье за счет средств материнского капитала. После этого денежные средства обналичивались на территории города Невинномысска.

Суд признал гражданку виновной в мошенничестве и вынес решение о лишении ее свободы сроком на четыре года в колонии общего режима. Другие участники преступной схемы еще ждут своего приговора.