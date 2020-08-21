Омск, 21 августа, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Основным диагнозом оппозиционного блогера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Об этом сегодня, 21 августа, заявил главный врач омской Больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна БСМП №1 в Омске. Больница, в которую госпитализировали Алексея Навального

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ», — сказал Мураховский.

Он отметил, что произошло это из-за резкого падения уровня сахара в крови в тот момент, когда Навальный находился в самолете. Именно поэтому он и потерял сознание.

Также Мураховский подчеркнул, что исследования не обнаружили в организме Навального оксибутиратов и барбитуратов. Исследования на другие вещества продолжаются.

Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика. Но эти компоненты найдены не в крови, а на одежде и поверхности тела — опасности они не представляют.