Москва, 21 августа, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Обвиняемый в совершении ДТП, повлекшем смерть человека, актёр Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, так как хочет защитников «посильнее», сообщает 21 августа газета «Известия».

Оноре Домье. Защитник. 1862–1865

По словам Ефремова, присутствующие в зале лица, суд и защитники потерпевшей стороны постоянно «обхихикивают» действия его адвоката Эльмана Пашаева и представляемых им свидетелей.

«А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее», — пояснил Ефремов.