Кабул, 21 августа, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате взрыва в городе Таринкот (провинция Урузган, Афганистан), сообщает 21 августа Anadolu.

U.S. Marine Corps Взрыв

Погибшие являются сотрудниками сил безопасности Афганистана. Ещё два человека ранены.

По словам Зильгея Ибади, пресс-секретаря губернатора Урузгана, взорвался автомобиль, зацепивший растяжку на дороге. В машине ехали афганские силовики.

Отметим, что пока ни одна из исламистских организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 августа, в провинции Балх в Афганистане был обстрелян автомобиль сотрудников узбекистанской компании «Согдиана транс»