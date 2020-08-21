Минск, 21 августа, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Бастующим белорусским шахтёрам найдут замену — привлекут белорусских или иностранных штрейкбрехеров. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 августа, выступая перед работниками агрокомбината «Дзержинский» в Минской области.

Александр Дайнека. В шахте. 1925

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Лукашенко сообщил аграриям, что средняя зарплата бастующих шахтёров госпредприятия «Беларуськалий» измеряется тысячами рублей. При этом он стал обращаться к бастующим за почти сотню километров странным способом.

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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