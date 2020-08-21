Кострома, 21 августа, 2020, 16:50 — ИА Регнум. В городе Шарья Костромской области после вмешательства прокуратуры поставщикам энергоресурсов выплатили 300 млн рублей долгов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Adm-sharya.ru Шарьинская ТЭЦ

Муниципальное предприятие «Шарьинская ТЭЦ», обеспечивающее теплом более 23 тысяч жителей города, задолжало поставщикам 352 млн рублей за топливо, поставленное в отопительный сезон 2019 года.

Основными причинами формирования задолженности стали несвоевременная оплата коммунальных услуг и нехватка финансирования. На данный момент долг ТЭЦ составляет 52 млн рублей.

Отметим, что «Шарьинская ТЭЦ», является единственной ресурсоснабжающей организацией на территории города. От выполнения обязательств по оплате ресурсов зависит бесперебойность подачи тепла в социальные организации — детские сады, школы и больницы.