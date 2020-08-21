Минск, 21 августа, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свою помощь президенту Франции Эммануэлю Макрону в переговорах с «желтыми жилетами», сообщает 21 августа близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

(сс) Olivier Ortelpa Желтые жилеты

Таким образом Лукашенко ответил на предложение Макрона вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Евросовета Шарлем Мишелем оказать посредничество в диалоге «оппозиции» с белорусскими властями.

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном», — сказал Лукашенко на встрече с работниками агрокомбината «Дзержинский». Видеофрагмент этого выступления президента опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов в Белоруссии поддерживаемая странами Запада белорусская «оппозиция» требует «диалога» и «транзита власти».