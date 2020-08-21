Тамбов, 21 августа, 2020, 16:39 — ИА Регнум. В Тамбове, на заречной территории рядом с лыжным стадионом «Дружба», будет построен детский парк «Пчелка», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Губернатор Александр Никитин принял участие в установке первых символических плиток под будущий детский парк.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин вбил несколько символических плиток под будущий детский парк

Заречная территория — традиционное место отдыха горожан. В конце 50-х годов здесь был создан лесопарк «Дружба», который долгие годы служил основной площадкой для лыжных, пешеходных и велопрогулок для тамбовчан. С появлением лыжного стадиона популярность места значительно возросла. Однако часть заречной территории до сегодняшнего дня не благоустроена. При этом потребность жителей в увеличении рекреационных пространств, популяризации спорта и здорового образа жизни все увеличивается, особенно в период выхода из пандемии. Создание масштабной современной детской игровой зоны является первым и важным звеном в общей концепции развития заречной территории.

В марте 2020 года глава города Тамбова Наталия Макаревич предложила комплексно благоустроить часть заречной территории, расположенной с левой стороны от Тезикова моста в районе парка «Дружба», в интересах самых маленьких жителей города Тамбова. При этом решение принималось с учетом мнения горожан. С 16 по 23 марта на сайте администрации Тамбова и на проекте «Активный гражданин Россия» проводился опрос населения. В нем приняло участие около 10 тыс. человек. Инициативу благоустройства территории поддержали 95% участников.

Опрос предполагал свободную форму ответов, жители могли высказать свои пожелания. Горожане просили обеспечить как можно больше зеленых насаждений и зонировать территорию по возрастным группам (для самых юных жителей, дошкольников и детей до 12 лет).

Итоги опроса в конце марта были утверждены на заседании общественного совета города Тамбова. На территории около 1,5 гектара (сопоставимо с территорией перед ледовым дворцом спорта «Кристалл») предполагается размещение зон с установкой различных игровых комплексов и малых архитектурных форм, объединенных общей композиционной идеей. В благоустройстве в качестве основного элемента предполагается использовать соты. Предусмотрены зоны тихого отдыха с размещением беседок и скамеек, а также роллерная трасса, оригинальные детские городки, в зимнее время каток.

Александр Никитин поддержал обращения граждан, активистов общественных префектур, советов территорий по обустройству заречной территории в Тамбове. Из регионального бюджета планируется выделить дополнительные средства на установку игрового и спортивного оборудования. Проект будет осуществлен в два этапа в течение 2021 и 2022 годов для максимально эффективного использования природных особенностей этой территории областного центра. Детский городок будет бесплатным для посещения, на его территории не будет коммерческих игровых площадок и аттракционов.

Вместе с мальчишками и девчонками губернатор Александр Никитин вбил сегодня, 21 августа, несколько символических плиток около яркого аншлага.

«Это проект, который мы долго обсуждали, и он будет реализован — это главное. В таких вопросах главный ориентир — это дети, и я вижу сегодня неподдельный интерес с их стороны, улыбки, радость, — сказал Александр Никитин. — Будущий проект был продуман досконально. Мы хотим сделать эту территорию интересной и насыщенной. И я уверен, что детский парк «Пчелка» станет лучшей игровой зоной для детей в регионе».