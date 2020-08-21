Калуга, 21 августа, 2020, 16:43 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 человека за последние сутки, сообщает 21 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 792 положительных теста. 1 тыс. 195 человек находятся на лечении, 6 тыс. 537 человек выздоровели, 60 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (252), в Обнинске (146), в Боровском районе (133), в Людиновском районе (118), в Малоярославецком районе (68) и в Жуковском районе (65).