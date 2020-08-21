Москва, 21 августа, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Единственный в мире плавающий танк «Спрут-СДМ1», вооруженный полноценным танковым 125-мм орудием, отправлен на госиспытания, которые завершатся в 2022 году, сообщает 21 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Artem Tkachenko «Спрут-СДМ1»

Подразделение «Ростеха», компания «Высокоточные комплексы», уже передала опытные образцы танка «Спрут-СДМ1» в войсковые соединения Министерства обороны РФ для государственных испытаний. Полтора года машину будут проверять в полевых условиях.

Боевую машину испытают в море, в условиях высокогорья и разных климатических условиях. По итогам испытаний будет приниматься решение о серийном выпуске танка.

От своего прототипа «Спрут-СДМ1» отличается большей подвижностью за счет нового двигателя, а также трансмиссии, узлов ходовой части и информационно-управляющей системы шасси, ранее опробованных на БМД-4М и БМП-3. Огневая мощь машины в виде 125-мм танкового орудия усилена за счет новой цифровой системы управления огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, новый лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» создан на базе советской авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД». Он предназначен для борьбы с бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и иных спецподразделений.