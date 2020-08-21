Ярославль, 21 августа, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года размер платы за коммунальные услуги в Ярославской области останется без изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Тарифы для населения изменятся со второго полугодия. Их определяют правительство России и Федеральная антимонопольная служба по предложению регионов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославская область направила предложение о росте платы за ЖКУ на уровне 4%.

«Каждый субъект был обязан предоставить свои прогнозные цифры на 2021 год, которые рассчитаны с учетом региональных особенностей. Многие направили предложения в размере, превышающем значения, указанные в Прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2024 года. Например, Ивановская область — 4,5%, Владимирская область — 4,3%, Тверская область — 7,56%, Новгородская область — 9,7%). Предложение от Ярославской области — 4%. При этом тарифы на коммунальные услуги в Ярославской области в абсолютных значениях остаются одними из самых низких в Центральном федеральном округе», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

В Ярославской области действуют льготные тарифы для населения, их значения ниже уровня экономически обоснованных тарифов ресурсоснабжающих организаций. Разница компенсируется из бюджета области. В 2020 году сумма компенсаций составила 1,5 млрд рублей.

Кроме того, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 процента от дохода семьи, жители могут получить субсидию. На такие прямые выплаты ярославцам в областном бюджете в 2020 году предусмотрено 472 млн рублей. В этом году мерой социальной поддержки уже воспользовались более 26 тысяч семей.