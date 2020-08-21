Калуга, 21 августа, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 20 августа посетил акционерное общество «Алгонт». Предприятие выпускает комплексные системы безопасности, автоматизированные системы управления и контроля, оборудование и технические средства защиты, средства программного обеспечения. Силами высококвалифицированных специалистов постоянно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги посетил АО «Алгонт»

Продукция поставляется как в государственные структуры: Министерство обороны РФ, ФСБ, Роспотребнадзор, «Росатом», «Центральный банк РФ», так и в крупные акционерные общества: «Газпром», «Концерн Росэнергоатом», «ГМК «Норильский никель» и «ГАЗ».

На шести из девяти российских атомных электростанций используется оборудование, разработанное и изготовленное АО «Алгонт». Всего в России по данной тематике работает четыре предприятия. 27 августа «Алгонт» отмечает 30-летний юбилей, к знаменательной дате приурочено открытие нового научно-производственного корпуса, задействованного в создании новейших аппаратно-программных комплексов. Здание оборудовано современной сетевой инфраструктурой, оборудованием, демонстрационными и тестовыми стендами для разработки и проведения НИОКР по государственному заказу и инициативным разработкам.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги посетил АО «Алгонт»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления осмотрел цеха и новый корпус, обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководством акционерного общества.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги посетил АО «Алгонт»

«Коллектив предприятия вносит значительный вклад в укрепление экономического и научного потенциала Калуги, содействует динамичному развитию нашего города, — подчеркнул Александр Иванов. — Замечательно, что среди калужских компаний есть такое современное и высокотехнологичное предприятие, продукция которого пользуется высоким спросом на всей территории страны. Акционерное общество «Алгонт» динамично развивается, предоставляет более трёхсот рабочих мест для калужан, уверен, что дальнейшем коллектив ждут новые успехи и достижения».