Москва, 21 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание довольно велики. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил президент Международного дипломатического клуба Amicability, эксперт Международного форума БРИКС+, кандидат философских наук Сергей Дворянов.

Дональд Трамп

«Шансы действующего президента США довольно велики, учитывая наличие у него стратегии, внятной идеологии и определенных принципов. Да и история показывает, что обычно американские президенты оставались на второй срок, вне зависимости от партийной принадлежности. Также стоит отметить и наличие у Трампа устойчивого и идейного электората, тогда как протестный электорат демократов куда более непредсказуем и менее дисциплинирован», — сказал Дворянов.

По его мнению, для России победа Трампа означает надежду на улучшение связей с США.

«Известно, что Путин и Трамп неплохо относятся друг к другу, Трамп инициировал расследование бесчинств демократов по отношению к Украине, в частности американский след в организации Майдана и коррупционных схем вывода денег из Украины. Трамп симпатизирует нашей стране, и мы были бы рады видеть его на параде Победы. Поэтому будем надеяться на лучшее — как для Америки, так и для России», — отметил эксперт.