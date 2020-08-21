Рим, 21 августа, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Из-за стресса, вызванного жарой, коровы Италии летом 2020 года дают на 10% молока меньше, чем в обычное время, таковы данные исследования национальной бизнес-ассоциации Coldiretti, опубликованные в пятницу, 21 августа.

Михаил Клодт. Три коровы

Одна и та же картина наблюдается и в крупных, и в небольших хозяйствах, отметили эксперты.

В последние недели температура воздуха в целом ряде регионов Италии, включая северные, неоднократно поднималась выше +40.