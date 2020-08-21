Москва, 21 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. У кандидата в вице-президенты США Камалы Харрис есть поддержка, но в силу её специфики она может принести на выборах дополнительные очки и действующему президенту Дональду Трампу. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил президент Международного дипломатического клуба Amicability, эксперт Международного форума БРИКС+, кандидат философских наук Сергей Дворянов.

InSapphoWeTrust Камала Харрис на гей-параде. 2013

Эксперт отметил, что на праймериз у Харрис показатели были низкими.

«Она называла Байдена расистом еще совсем недавно, но теперь полностью поменяла позицию и считает его иконой стиля толерантности. Трамп, удачно использовав такую смену позиции, назвал ее «врушка Камала». Но определенная поддержка у Харрис есть: это часть «цветной» Америки, люди нетрадиционной ориентации и нетрадиционных ценностей. Она может быть и плюсом, и минусом в лагере демократов: неоднозначность Харрис может дать дополнительные очки Трампу», — сказал Дворянов.