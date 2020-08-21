Москва, 21 августа, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Позиция Демократической партии США основана на стремлении устраивать обвалы в разных точках планеты. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил президент Международного дипломатического клуба Amicability, эксперт Международного форума БРИКС+, кандидат философских наук Сергей Дворянов.

Дональд Трамп

Эксперт рассказал о расстановке сил между Демократической и Республиканской партиями США перед президентскими выборами, которые пройдут осенью 2020 года.

«Дональд Трамп попал в Белый дом, в свой президентский кабинет, выступив в поддержку индустриального сектора, реальной американской экономики, которую он противопоставляет экономике спекулятивной. Позиция демократов основана на стремлении устраивать обвалы в различных точках планеты, массовые спекуляции, опираясь на таких хэдлайнеров, как Билл Гейтс или Джордж Сорос. То есть это позиция беспардонных спекулянтов, а Трамп сделал ставку на белое протестантское население США. Когда-то в своей книге «Смерть Запада» Патрик Бьюкенен предрек поражение белого населения, создавшего американское процветание. Трамп вернулся к истинным американским ценностям, и вроде бы все у него получалось хорошо, если бы не пандемия с последовавшим экономическим обвалом. В результате достижения Трампа были поставлены под сомнение, начались массовые протесты, роль «пушечного мяса» в которых была отведена афроамериканскому населению, действительно сталкивающемуся с множеством проблем. Понятно, что эти протесты были проплачены, но на рейтинг Трампа в худшую сторону они оказали влияние», — сказал Дворянов.