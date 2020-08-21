Калуга, 21 августа, 2020, 16:19 — ИА Регнум. В школах не планируется введение дистанционного обучения, заявил 21 августа на онлайн встрече с родителями министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» Александр Аникеев на онлайн встрече с калужскими родителями

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Калужский министр опроверг слухи о том, что после 20 сентября школы области вновь перейдут на дистанционное обучение вместо традиционной формы учёбы.

«Те, кто пишет, что школы будут закрыты после 20 сентября, это провокаторы и лжецы. Очень жаль, что им верят. Готовьтесь к нормальному обучению без карантинов», — сказал Александр Аникеев. 1 сентября в крупных школах области традиционные линейки пройдут в усеченном формате: в основном для первоклассников и выпускников. В малоформатных школах в торжественных линейках примут участие учащиеся всех классов.

Учебный процесс в новом учебном году будет организован в привычной форме, но поскольку ещё существует опасность заражения новой коронавирусной инфекцией, в образовательных учреждениях вводятся дополнительные санитарные правила. При входе в здания будет проводиться обязательная термометрия, усилен дезинфекционный режим. В школах будут работать рециркуляторы воздуха, установлены санитайзеры. Количество учеников в классе остаётся прежним. Планируется закрепить за каждым классом отдельный кабинет. Масочного режима для учащихся и педагогов не будет. Маски будут обязательны лишь для работников столовой. Желательно, чтобы школьник взял с собой на занятия для личного применения упаковку влажных антибактериальных салфеток и антисептическое средство. В школы закуплены бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Перемены в школах будут проходить в обычном режиме и учащихся никто не будет в этом время держать в классах. Главное, чтобы между классами была меньшая контактность, считает калужский министр образования.