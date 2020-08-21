Москва, 21 августа, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Вообще, банки всегда старались переманивать клиентов друг у друга. Да и не только банки. Борьба за клиента — неотъемлемый атрибут любых рыночных отношений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Банк

«Другое дело, что ситуация с понижением процентных ставок по ипотеке и рефинансированием ипотечных займов создала крайне благоприятную почву для перетока клиентов от одного банковского учреждения к другому.

Банк России, планомерно понижая ключевую ставку, провоцирует снижать ставки по кредитам и коммерческие банки. Но, и это вполне логично, банку, уже выдавшему ипотечный займ, не совсем выгодно рефинансировать его у себя под более низкий процент — он из-за этого теряет в доходах.

А вот банку конкуренту терять нечего, для него это не рефинансирование выданного им же ранее займа, а по сути — новый кредит. И, конечно, банки активно предлагают ипотечным заемщикам, взявшим когда-то кредит под высокие проценты, рефинансировать (а по сути — оформить новый займ) у них.

Впрочем, в последнее время все больше кредитных учреждений готовы рефинансировать ипотечные займы и у себя — дабы не растерять имеющихся клиентов. Так что ничего удивительного в происходящем нет.

Высокий уровень конкуренции в конечном итоге всегда выгоден конечному потребителю — мало того, что расширяется выбор предлагаемых продуктов, у клиента появляется возможность заметно сэкономить, найдя более дешевый вариант.

Надо лишь помнить, что рефинансирование ипотечных займов в ином кредитном учреждении выгодно лишь тогда, когда новая ставка по кредиту будет как минимум на 1,5−2% ниже предыдущей.

Так как новый кредит потребует полного переоформления всего пакета документов, новой страховки, проведения необходимых экспертиз и так далее. И расходы на такое переоформление запросто могут «съесть» всю выгоду от рефинансирования займа в другом банке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета 2020 года банки в РФ стали более активно переманивать заемщиков у других кредитных учреждений.

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