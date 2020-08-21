Москва, 21 августа, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Возмущение бургомистра маленького немецкого портового городка на острове Рюген, где сейчас находится база завершающего этапа прокладки газопровода, можно понять. Доходы города зависят от этого проекта и от бесперебойной работы порта, которой непосредственно мешают американские санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

Nord Stream 2 Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Казалось бы, какой вес имеет бургомистр маленького городка против политической махины Соединенных Штатов. Однако стоит вспомнить, что уже через год в Германии пройдут выборы в Бундестаг.

Санкции США становятся занозой для правящей в ФРГ партии ХДС, поскольку вредят бизнесу, раздражают избирателей и подрывают авторитет германских политиков. Таким образом, санкции против «Северного потока — 2» вбивают еще один клин между Европой и США, чем играют на руку российской внешней политике.

Эта музыка будет вечной, даже батареек менять не надо. По крайней мере, пока строительство не завершилось тем или иным образом. Делать вид, что вот-вот мы достроим «Северный поток — 2», хотя уже не похоже, что мы готовы это сделать, получать новые грозные окрики в сторону Европы из Вашингтона и возмущенные ответы на них из Германии.

Эта игра слишком увлекательна, чтобы торопиться ее заканчивать. Россия уже может не спешить с окончанием укладки труб газопровода. Тем более, что его потом все равно не дадут использовать на полную мощность, пока «Газпром» не откажется от монополии на экспорт.

К тому же, вся эта неопределенность в моменте поднимает цену газа: несмотря на то, что европейские подземные хранилища газа заполнены уже на 90%, стоимость фьючерсов на природный газ вернулась к уровням прошлого года. Хотя с начала 2020 года находилась гораздо ниже», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «верхом наглости» назвал в интервью Sueddeutsche Zeitung угрозы США в отношении «Северного потока — 2» бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.

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