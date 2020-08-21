Киев, 21 августа, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сейчас, в середине августа 2020 года, однозначно за проголосовали бы 67,7% граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, представленные сегодня, 21 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем против акта о независимости выступили 12,5%, не принимали бы участия в референдуме — 9,5%, затруднились с ответом еще 10,3% респондентов.

Интересно деление по региональному признаку: если на западе Украины за независимость готовы проголосовать 92,5% респондентов, то на востоке страны — всего 45% за и 29,6% — против. В центральной Украине за «независимость» выступают более 71% граждан, на юге страны — 56%.

Также социологи спросили, чего было больше за годы существования независимой Украины — позитивного или негативного. Примерно четверть опрошенных (24,9%) считают, что больше было позитива, чуть больше — 26,1% — убеждены в том, что негатива, а наибольшая доля (41,6%) считают, что за годы независимости было примерно столько же положительного, сколько и отрицательного.

Организаторы опроса отмечают, что он проведен фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины, опрошено 2018 респондентов методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

ИА REGNUM напоминает, что 24 августа на Украине отпразднуют очередной день независимости.