Москва, 21 августа, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Завтра, 22 августа, в России отмечается День государственного флага, глава комитета Госдумы по госстротельству Павел Крашенинников («Единая Россия») напомнил об использовании триколора, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

«Граждане и организации вправе беспрепятственно использовать государственный флаг и государственный герб Российской Федерации в любой день по своему усмотрению, соблюдая при этом уважительное отношение к государственным символам, — подчеркнул Крашенинников.

Ранее были приняты законы, снимающие ограничения на использование госсимволов.

«Россияне, желающие подчеркнуть свою гражданскую принадлежность, выразить патриотические чувства, могут свободно использовать государственный флаг в повседневной жизни: вывешивать на своих домах, размещать на автомобилях, приносить на мероприятия и тому подобное», — сказал глава комитета Госдумы.