Москва, 21 августа, 2020, 14:13 — ИА Регнум. У тенденции российских банков по переманиванию клиентов у конкурентов есть две основных причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

Иван Шилов ИА REGNUM В отделении банка

«Первая — это новое резкое снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ, которая с апреля снизилась ещё на 1,75 п. п.

Таким образом, банки сейчас имеют возможность привлекать средства существенно дешевле, а значит, и давать кредиты под более низкие ставки.

Вторая состоит в том, что на фоне общего экономического спада, вызванного коронавирусными ограничениями и снижением цен на нефть, качественных заемщиков стало меньше.

В такой ситуации имеет смысл переманивать клиентов у конкурентов — если уж они справляются с обслуживанием долга по более высоким ставкам, то и проблем с погашением более дешевого кредита испытывать не должны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета 2020 года российские банки начали более активно переманивать заемщиков у своих конкурентов.

Читайте также: Банки РФ начали активно переманивать клиентов у конкурентов