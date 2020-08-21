Новосибирск, 21 августа, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову сегодня, 21 августа, продемонстрировали ход работ по строительству четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске. В частности, глава региона побывал на площадке опоры №5 — первого сооружения, которое завершено в рамках строительства мостового перехода. Всего предусмотрено возведение 18 опор моста через р. Обь. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Правительство Новосибирской области Губернатору Андрею Травникову продемонстрировали ход работ по строительству четвертого автомобильного моста через р. Обь в Новосибирске

«Четвертый мост — это целый комплекс, включающий высокоскоростную магистраль, мостовой переход через Обь, тоннель, развязки. Сегодня, в период непростой экономической ситуации, мост создает огромный комплекс работ для наших строителей, предприятий, поставщиков оборудования, материалов, — отметил Андрей Травников. — На данный момент на площадке уже трудится 400 человек, в ближайшее время количество рабочих увеличится двукратно. Очень важно, что исполняется наша договоренность — здесь зарегистрировано отдельное предприятие, налоги идут в бюджет области. Максимально используются материалы и оборудование, изготовленные в нашем регионе. Например, цемент — искитимский. Даже строительный городок, который здесь возводится — производства нашего новосибирского предприятия».

Губернатор также сообщил о достигнутой договоренности по привлечению к строительству региональных студенческих отрядов.

Заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Дмитрий Лаптев отметил, что строительство моста через Обь в Новосибирске сегодня является одним из крупнейших дорожных проектов в стране.

Генеральный директор ООО «ПФ «ВИС» Руслан Семёнов рассказал о масштабе и темпах строительных работ.

«Задач у нас на сегодняшний день очень много. Мы работаем на восьми из шестнадцати опор моста. К концу года начнем строительство пилона на правом берегу», — сказал он.

Уже выполнено устройство 70 из 215 буронабивных свай мостового перехода, на двух опорах завершено бетонирование ростверков, ведутся работы по армированию и монтажу опалубки тел опор. На основном ходе автомобильной дороги выполнено устройство насыпи из песка объёмом 89 тысяч кубических метров. На эстакаде основного хода завершено устройство 15 из 304 буронабивных свай.

До конца декабря более 15% от общего объёма работ должно быть выполнено в русле реки. В целом по проекту до конца 2020 года планируется выйти на техническую готовность, превышающую 20%.