Барнаул, 21 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Кадровые изменения произошли сегодня, 21 августа, в правительстве Алтайского края. Как сообщает официальный сайт региона, по личным обстоятельствам пост заместителя председателя покинула Ирина Долгова.

Altairegion22.ru Ирина Долгова

«Губернатор Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, но отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края», — отмечается в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ирина Долгова в 1988 году окончила Алтайский государственный университет по специальности «Экономика труда». Трудовую деятельность начала в 1988 году на Барнаульском заводе геофизической аппаратуры экономистом. Работу в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Алтайского края Ирина Долгова начала в 1995 году в должности специалиста.

В январе 1997 года назначена заместителем исполнительного директора фонда по экономическим вопросам. 5 сентября 2000 года распоряжением главы администрации края назначена на должность исполнительного директора ТФОМС Алтайского края. Трудовую карьеру в аппарате руководства Алтайским краем начала в 2012 году с должности начальника Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.