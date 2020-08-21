Киев, 21 августа, 2020, 13:25 — ИА Регнум. «Нормальная» инфляция оживляет экономику, что сейчас очень необходимо Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью «Укринформу».

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Материал опубликован сегодня, 21 августа.

Шмыгаль напомнил, что, по официальным данным, годовая инфляция на Украине пока составляет 2%, что, по его мнению, «во время кризиса очень мало».

«Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот — замедлять этот процесс», — заявил глава правительства.

Он отметил, что в нынешней экономической ситуации Украины для поддержки экспортеров и «разогрева» экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6−7%, но такого уровня точно достигнуть не удастся.

«Уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка, а его индикатор составляет 5%», — отметил премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в июле Нацбанк Украины объявил, что ожидает постепенного роста инфляции до 4,7% на конец 2020 года. В регуляторе заявили, что во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится «под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения».