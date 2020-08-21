Иркутск, 21 августа, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе состоявшейся накануне, 20 августа, встречи со штабом общественной поддержки обнародовал свою предвыборную программу. Видеозапись выступления опубликована на странице штаба «ВКонтакте».

Цитата из видео Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев

В самом начале встречи глава Приангарья пояснил, что в основе этой программы лежат не завиральные идеи и космические планы, а реальные шаги, направленные на решение конкретных задач.

«Люди устали от обещаний прекрасного будущего, они ждут конкретных мер, которые повысят качество жизни, причём не в отдалённой перспективе, а в ближайшее время. Вместе с командой мы рассчитали ключевые показатели до 2025 г. и наметили основные шаги и проекты. Наше главное богатство — это люди, а главная цель — их социальное благополучие. И здесь в первую очередь нужно отметить про доступность и качество медицины.

Система здравоохранения выдержала испытания пандемией, вместе с тем обострились все её хронические заболевания: слабая социальная защита медицинских работников, недостаточность медицинских учреждений на селе, дефицит кадров, нехватка оборудования. Мы просто обязаны оздоровить отрасль, преодолеть её отсталость», — подчеркнул Игорь Кобзев.

По его словам, новые больницы уже строятся: до 2025 г. запланированы 150 фельдшерско-акушерских пунктов.

«Будем пересматривать систему скорой медицинской помощи. Я неоднократно встречался с врачами, фельдшерами и видел то техническое оснащение, которое имеет эта структура: честно скажу: быт — на низком уровне. Да, есть поступления техники, но требуются дополнительные управленческие решения по её докомплектованию. Я много встречаюсь с медиками и вижу, как работают они в непростых условиях. Только улучшив эти условия, мы сможем повысить и качество обследования, и лечение жителей области», — считает врио губернатора.

Особое внимание, по мнению Игоря Кобзева, необходимо уделить старшему поколению:

«До конца 2024 г. мы откроем на территории Иркутской области более 20 гериатрических кабинетов, будем развивать диспансерное наблюдение. Сегодня первый опыт уже есть, его нужно дальше развивать».

Помимо охраны здоровья граждан, Игорь Кобзев считает необходимым уделить внимание здоровому образу жизни. «Сегодня в области ощущается нехватка современных спорткомплексов и площадок, многие объекты находятся в аварийном состоянии, включая западную трибуну стадиона «Труд», где мы провели первое заседание штаба общественной поддержки. Наша цель заключается в том, чтобы к 2025 г. довести обеспеченность современными спортивными сооружениями с нынешних 48% до 55%», — отметил врио губернатора.

Что касается сферы образования, то до конца 2024 г. запланировано обеспечить ввод более чем 75 000 мест в общеобразовательных учреждениях. «В том числе уже через два года — 17 000, а это — 21 школа. Школы мы будем строить не только в Иркутске и прилегающих территориях, но и на самых отдалённых участках Иркутской области. Качество учёбы наших детей должно быть везде одинаково высоким», — считает Игорь Кобзев.

По его словам, уже в 2021 году область может ликвидировать масштабный дефицит мест в детских садах.

«Особая гордость — проект создания суворовского училища. Правильно, что эту идею поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. И на прошедшей недавно встрече с министром обороны Сергеем Шойгу мы обсудили работы по Суворовскому училищу, которое планируем открыть на площадке бывшего Иркутского инженерно-авиационного училища. Все это символично: 11 лет не было — вернулось», — поделился наблюдениями Игорь Кобзев.

Что касается учреждений культуры и искусства, то такие новые объекты появятся не только в областном центре, но и в самых отдалённых уголках. «Особое внимание необходимо уделить памятникам деревянного зодчества. Сегодня в зону риска входят 150 объектов, и мы должны начать реконструкцию», — отметил Игорь Кобзев.

По его словам, социальное развитие невозможно без гарантий базовой безопасности. «Жители региона должны чувствовать себя защищенными от природных и техногенных угроз. Важно сделать всё, чтобы не допустить повторения прошлогоднего наводнения. Одна из ключевых задач — обеспечение экологической безопасности. Я говорю о ликвидации угроз от двух экологических бомб: ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и «Усольехимпрома». Недавно президент России Владимир Путин дал чёткую команду: обезопасить жизнь и здоровье людей, весь накопленный вред ликвидировать», — напомнил Игорь Кобзев.

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Отдельный пункт его программы посвящён защите леса: по словам врио губернатора, необходим стратегический подход к лесопользованию, создание эффективной системы профилактики и тушения пожаров. «Будет продолжена непримиримая борьба с незаконными лесными рубками», — сказал Игорь Кобзев. Кроме того, он считает недопустимым бесконтрольность сплошной рубки леса вблизи озера Байкал.

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Важно также и то, что врио губернатора пообещал: за четыре года заработная плата в регионе должна вырасти не менее, чем на 30% — до 63 000 руб. Достоевский этого регион намерен за счёт выхода на первое в Сибири место по инвестициям.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, необходимость в проведении досрочных выборов возникла после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко — ушел в добровольную отставку. Это произошло осенью 2019 г., врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.

Также за кресло губернатора Иркутской области будут бороться: депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»), проректор по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИРНИТУ Геннадий Щадов (КПСС), председатель совета регионального отделения партии «Родина» Максим Евдокимов («Родина»), депутат Законодательного собрания региона Лариса Егорова («Справедливая Россия»), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников (ЛДПР).